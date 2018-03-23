FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, Ürdün Futbol Federasyonu'nun ismen daveti ile 24 Mart 2018 Cumartesi günü Ürdün ile Tayvan Kadın A Milli Takımları arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.



Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Uluslararası Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Muratdağı'nın yardımcılıklarını ve dördüncü hakemliğini Ürdün Futbol Federasyonu'nun atayacağı hakemler yapacak.

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