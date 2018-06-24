Dünya Kupası'da İsviçre ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşma siyasi gerilime sahne oldu. Sırbistan, attıkları gollerden sonra elleriyle Sırp taraftarlara doğru Arnavutluk bayrağındaki çift başlı kartal sembolünü yapan Kosova kökenli Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka'nın cezalandırılmasını istemişti. FIFA, İsviçre forması giyen aslen Kosova Arnavutu olan Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri için disiplin soruşturması başlattı.
FIFA AÇIKLAMA YAPTI
FIFA'dan yapılan açıklamada, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Sırbistan'ı 2-1 yendiği E Grubu mücadelesinde İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri atan Xhaka ve Shaqiri'nin gol sevinçlerini Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketiyle kutlamaları üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, Xhaka ve Shaqiri'nin sergilediği gol sevincinin "siyasi içerikte" olduğu vurgulandı.
SIRBİSTAN'A DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
FIFA ayrıca, Disiplin Komitesinin kararıyla Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) hakkında da İsviçre-Sırbistan karşılaşmasının ardından taraftarlar tarafından yapılan "siyasi ve saldırgan" açıklamaları görüntülediği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.
Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic'in karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamaların inceleme altına alındığı ifade edilen açıklamada, teknik adam hakkında da geçici disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan, İsviçre-Sırbistan mücadelesinin ardından Sırp basınına yaptığı açıklamada Krstajic, karşılaşmanın hakemi Felix Brych'in maçın 66. dakikasında Sırp oyuncu Aleksandar Mitrovic'e penaltı kararı vermemesini eleştirerek, "Soyulduk. Hakeme ne kırmızı ne de sarı kart verirdim. Kendisini Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesine gönderirdim." diye konuşmuştu.
Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, İsviçreli oyuncuların adını vermeden "gollerden sonraki tartışmalı hareketler için' inceleme başlatılması talebiyle FIFA'ya başvuruda bulunacaklarını söylemişti.
Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Sırbistan kararı tanımıyor ve iki ülke ilişkileri hala gergin.
'ÇİFT BAŞLI KARTAL'IN TARİHİ
İlk olarak milatt önce 3000 sonları ve 2000'lerin başlangıcında Mezopotamya'da kullanılmaya başlanan çift başlı kartalı daha sonra Asurlular, Sasaniler, Bizanslılar ve Türkler de kullandı. Anadolu Selçukluları dönemindeki mimari eserlerde ve sanat eserlerinde de sık sık ratlanan çift başlıklı kartalı daha sonra Bizanslılar da kullandı. Günümüzde Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan resmi bayraklarında da çift başlıklı kartal motifleri kullanılmaktadır.
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