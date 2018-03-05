Futbol dünyasını ikiye bölen video hakem uygulaması, FIFA tarafından tüm futbol müsabakalarında kullanılmak üzere onaylandı. Karar, bağımsız bir üniversite araştırmasının video hakem uygulamasının pozitif etkilerini ortaya koymasının ardından geldi.

Kimi futbol severlerin temkinli yaklaştığı video hakem uygulaması, hakemlerin oyunun kaderini değiştirecek kararları daha doğru şekilde vermesine olanak tanıyor. Teorik açıdan, video hakem sistemleri müsabaka sonuçlarının hakem hatalarından etkilenmemesini sağlıyor.

Video hakem sistemleri henüz çoğu futbol sever için iddiasını yerine getirebilecek kadar gelişmiş değil. Doğrudan kameralara ve kameraların görüş açısına dayanan sistemin oyunu çok yavaşlattığı yönünde eleştiriler söz konusu. Öte yandan, Portekiz liginden Aves ve Boavista arasında oynanan maçta, bir taraftarın kasıtlı olarak video hakem kamerasının önünü kapatması, hakemin hatalı bir gol kararı vermesine sebep olmuştu.

Video hakem sistemi FIFA tarafından onaylanmış olsa da, ulusal liglerin sistemi kullanma zorunluluğu olmadığına dikkat çekiliyor. BBC'nin haberine göre, FIFA yöneticilerinin 16 Mart’ta gerçekleştirilecek bir toplantıda sistemin 2018 Dünya Kupası’nda kullanılıp kullanılmayacağını kararlaştırmaları bekleniyor.

HANGİ LİGLERDE KULLANILACAK?

İngiltere Premier Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi’nin video hakem sistemini önümüzdeki sezon uygulamaya sokacağı belirtilirken, Almanya Bundesliga yöneticilerinin ise 22 Mart’ta konuyla ilgili toplanacağı açıklandı.

Video hakem sistemini tüm maçlarda uygulamaya sokacak ilk ligin ise Fransa Ligue 1 olacağı belirtildi.