FIFA yılın futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu!

FIFA'nın, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği törende 2017 yılının en iyileri belli oldu. FIFA yılın futbolcusu ödülü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'ya verildi.
Öte yandan FIFA ve FIFPro, 2017 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Yılın en iyi 11'inde Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yer aldı.
FIFA yılın ödülleri
FIFA yılın ödülleri
FIFA yılın kadın futbolcusu ödülü ise Hollandalı Lieke Martens'e verildi. Mertens, geçen sezon İsveç Ligi'nde Rosengard formasıyla 29 maçta 20 gol atmış, bu sezon da Barcelona'ya transfer olmuştu. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca 2017 Avrupa Şşampiyonu olan Hollanda'nın da futbolcusu. Martens, milli takım formasıyla bugüne kadar 80 maçta 33 gol kaydetti.
Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, yılın en iyi teknik direktörü seçildi. 2017'nin en iyi kadın teknik direktörü Sarina Wiegman olurken yılın en iyi taraftarı olarak İskoçya'nın Celtic ekibinin taraftarları seçildi.
Yılın kalecisi ödülünün sahibi Gianluigi Buffon oldu. Yılın golü seçilen Puskas ödülü ise ise Arsenal'in Fransız santrforu Olivier Giroud'a verildi.
Fair-play ödülü Togolu futbolcu Francis Kone'ye verildi. Kone, Şubat 2017'de Çekya Ligi'nde oynanan Bohemians 1905-Slovacko mücadelesinde Bohemians 1905'te forma giyen rakip kaleci Martin Berkovec'in dilini dışarı çıkararak hayatını kurtarmıştı.
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Misafir 1 saat önceödülü arda haketmişti60
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Misafir 2 saat öncetabi ki ronaldo en iyi o00
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Misafir 2 saat önceZaten Ronaldo yada Messi00