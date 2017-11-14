Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), 6 ay men cezası alan Özer Hurmacı'ya destek verdi.
Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan 200 bin avro alacağını talep eden eski futbolcusu Özer'e, daha fazla miktarda para cezası verildiği ve bu durumun yasa dışı olduğu belirtildi.
Açıklamada, Özer Hurmacı'nın noter ile tartışmaktan 78 bin avro, sakat olduğu gerekçesiyle antrenmana çıkmamaktan 107 bin avro ve kulüp tesislerinde misafirlerini ağırlamaktan yaklaşık 9 bin avro para cezasına çarptırıldığı ve toplam miktarın ödenmemiş maaşından düşüldüğü ifade edildi.
Ayrıca Trabzonspor'un, 30 yaşındaki futbolcuya, kulübün sağlık ekibinin tavsiyesini dinlemediği için 20 bin avro, sezon öncesi kampına katılmadığı için de 13 bin avro para cezası verdiği paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun bu durum karşısında futbolcuya 6 ay men cezası vererek haksız bir karar aldığı savunuldu. FIFPro, karara itiraz eden Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin (TPFD) arkasında olduğunu da vurguladı.
Trabzonspor, Özer Hurmacı'nın 24 Ağustos 2016 tarihinde kulübe ulaşan ihtarname ile 31 Mayıs 2018'de bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklamıştı.
Bordo-mavili kulüp, daha sonra Özer Hurmacı'nın sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiği gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu.
Özer Hurmacı, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'da forma giymiş, bu sezon başında da Osmanlıspor ile anlaşmıştı.
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