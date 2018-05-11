Figueirense - Avai maçı heyecanı

Figueirense ve Avai, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:30. Maç öncesi Figueirense 9 puanla 6. sırada, Avai 5 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Figueirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Avai, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 366 kodlu maçı oynayanlar; Figueirense galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Avai galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Figueirense önceki hafta Avai mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Avai, Figueirense karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Figueirense, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Avai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Avai, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.