Figueirense - Ituiutaba maç önü

Brezilya Serie B maçında Figueirense ile Ituiutaba, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:15. Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ituiutaba, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Figueirense kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.40, Ituiutaba sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Figueirense son hafta oynanan Paysandu maçında 1-0 kazandı.

Ituiutaba ise Parana karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Figueirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Figueirense, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Ituiutaba, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ituiutaba, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.