Figueirense - Ituiutaba maç önü

Figueirense ve Ituiutaba, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:15. Figueirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 220. İddaa'da Figueirense kazanır 1.30, berabere biter 3.50, Ituiutaba kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Figueirense son haftadaki Paysandu müsabasında 1-0 kazandı.

Ituiutaba ise Parana karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Figueirense, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Ituiutaba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ituiutaba, 0 gol atarken 1 gol yedi.