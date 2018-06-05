Figueirense - Londrina maçı istatistikleri

Figueirense ve Londrina, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. Figueirense 13 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Londrina 11 puanda ve 10. sırada. Figueirense son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Londrina son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 441. İddaa'da Figueirense kazanır 1.65, berabere biter 2.90, Londrina kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Figueirense son hafta oynanan Paysandu maçında 1-0 kazandı.

Londrina, Vila Nova karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Figueirense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Figueirense, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Londrina, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Londrina 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.