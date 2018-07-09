Figueirense - Oeste karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Figueirense ile Oeste, 10 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:30. 22 puanlı Figueirense 6. sırada bulunuyor, Oeste 18 puana sahip ve 11. sırada. Figueirense son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Oeste, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 453. İddaa'da Figueirense kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Oeste kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Figueirense önceki hafta Oeste mücadelesinde 2-1 kazandı.

Oeste ise Figueirense maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Figueirense, 7 gol attı ve 8 gol yedi.

Oeste, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Oeste, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.