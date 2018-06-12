Figueirense - Sampaio Correa karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Figueirense, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Sampaio Correa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:30. Figueirense 17 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sampaio Correa 14 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Figueirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sampaio Correa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Figueirense galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Sampaio Correa galibiyet oranı 4.30. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Figueirense son haftadaki Sampaio Correa müsabasında 1-0 kazandı.

Sampaio Correa ise Figueirense karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Figueirense, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 6 gol yedi.

Sampaio Correa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sampaio Correa, 3 gol atarken 7 gol yedi.