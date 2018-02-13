İstanbul’da kentsel dönüşüm deyince ilk akla gelen bölge Fikirtepe’de dönüşümde ciddi sorunlar yaşanıyor. 2010 yılının sonlarında başlayan dönüşüm çalışmalarında yıllarca imzaların tamamlanması beklenirken, şimdi de firmaların işi tamamlayamadığı için çekilmesi pay sahiplerinde şok etkisi yarattı. Son olarak 22 numaralı adada Pana Yapı, Brooklyn Dream projesini bitiremeyeceğini pay sahiplerine iletti. Projedeki hak sahipleri dün toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne giderek dilekçe verdiler. Pay sahiplerinin temsilcilerinden Engin Akgüzel, firmanın kendilerine maddi sıkıntında olduğu ve finansman bulamadığı için projeye devam edemeyeceğini belirttiğini söyledi. Projede ilk imzanın 2011 yılında atıldığını belirten Akgüzel, imzaların 2015 Aralık ayında tamamlandığını söyledi.

‘2016’DAN BU YANA KİRALAR ÖDENMİYOR’

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Akgüzel, o tarihten bugüne yalnızca hafriyat çalışmaları bittiğini ve fore kazıkların çakıldığını dile getirdi. Pay sahiplerinin Haziran 2015’te evlerinden çıktıklarını aktaran Akgüzel, “1 yıllık kiramızı peşin ödediler. Ancak, Haziran 2016’dan beri kiralarımız ödenmiyor. 700 konutluk bir proje olacaktı. Yaklaşık 400 mağdur bulunuyor. Ayrıca 180 adet daire de satılmış” dedi. Pay sahiplerinin tazminat ya da kira istemediğini belirten Engin Akgüzel, firmadan sadece pay sahiplerinin üzerine aldıkları tapuları hacizden temizletip geri vermesini istediklerini dile getirdi.

61 adada 1.3 milyon m2 alan dönüşüyor.

‘İLLER BANKASI PROJELERİ DEVRALSIN’

Ancak Fikirtepe’de tek sorunlu proje Pana Yapı’nınki değil. Fikirtepe Sosyal Yardımlaşma Derneği (FİDEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Oruç’un verdiği bilgilere göre 6 adada büyük kriz var. 7, 22, 27, 33, 35 ve 54 numaradaki adalarda proje geliştiren firmalar projelerini tamamlayamayacağını belirtip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne projelerinin İller Bankası’na devredilmesi için dilekçeyle başvurdu. Oruç, söz konusu adalarda yaklaşık 2 bin 900 hanenin olduğunu söyledi. Bu rakama bir de TMSF tarafından el konulan Dumankaya’nın 30 ve 36 numaralı adalardaki projelerini de dahil edince 600 hane daha ekleniyor. İmzaların tamamlanmadığı adalarda proje başlayamıyor. Bu adaları da katınca Fikirtepe’de mağdur kişi sayısı 5 bin kişiyi geçiyor.

İŞTE FİKİRTEPE’DEKİ DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

İMZALAR TAMAMLANMADI YA DA BİRDEN ÇOK ŞİRKET VAR

İMZALAR YÜZDE 90’I GEÇTİ. ANCAK YIKIM BAŞLAMADI.

İMZALAR TOPLANDI. İNŞAAT İÇİN YIKIM GERÇEKLEŞTİ.

8 ADADA İMZA EKSİK

Haritada, yeşil renkle gösterilen adalarda anlaşma sağlandı ve yıkımlar başladı. Maviyle gösterilen alanlarda ise 3’te 2 çoğunluk sağlanmasına rağmen yıkım bir türlü başlamadı. Kırmızı renkli 8 adada ise imzalar tamamlanmadı ya da vatandaşlar birden fazla firmayla anlaştığı için ruhsat verilmiyor. Ancak Bakanlık, sürecin hızlanması için iki firma olan yerlerde firmalara ayrı ayrı ruhsat verip dönüşümü başlatacak.

İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, boşaltılan binalarda yıllarca inşaata başlanmaması nedeniyle farelerin cirit attığını 2014’te haberleştirmiştik.

ÇOK AZ PROJEDE TESLİM BAŞLADI

Fikirtepe’de çalışmalar hız kazandı ancak tamamlanmasının daha yıllarca sürmesi bekleniyor. Fikirtepe özelinde alınan önlemle, İller Bankası Anka Yapı, Vartaş ve Ceylan İnşaat’ın projelerini tamamlamak üzere üstlendi. FİDEM Başkanı Ercüment Oruç, 12-25 ve 57 numaralı adalarda da Bakanlık’ın proje çalışmalarını yapıyor. Vatandaşlar da bir an önce yeni evlerinin nasıl olacağını görüp mevcut evlerini boşaltmak istiyor. Bölgede 61 adada kentsel dönüşüm ilan edildiğini belirten Oruç, sadece 6 adada oturumun başladığını kaydetti. Teknik Yapı’nın 2 projesinde, Emay, Nuhoğlu, Ekşioğlu, Baysaş ve Pana Yapı’da teslim başladı.

METRUK BİNALAR YIKILIYOR

Yıkıma başlamadan önce 15 bin konut bulunurken, dönüşüm çalışmaları tamamlandığında bölgede yaklaşık 70 bin konut yer alacak. Şu anda yaklaşık 30 bin kişi konutlarının teslim edilmesini bekliyor. Metrekare fiyatları 3-4 yıl içinde 5 bin 500 TL’den 8 bin TL mertebelerine geldi. Fikirtepe’de tek sorun toz, toprak içinde yaşamak ya da projelerin yarım kalması değil. Asayiş bakımından da sıkıntılar yaşanıyor. Tinerciler, bağımlılar metruk binaları mesken tutmuş durumda. Ancak İl Müdürlüğü bu binalarda yıkımı başlattı. Edinilen bilgiye göre şu ana kadar yaklaşık 20 bina yıkıldı.

PAY SAHİPLERİ SOLUĞU ÇEVRE BAKANLIĞI’NDA ALDI

Kentsel dönüşüm çalışmaları yıllardır devam eden Fikirtepe’de müteahhit şirketle anlaşmazlığa düşen pay sahipleri dün bir araya gelerek soluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’daki temsilciliğinde aldı. Mahkemeye gitmeleri halinde bunun uzun süreceğini dikkate alan pay sahipleri, sorunlarının çözülmesi için hazırladıkları dilekçeyi yetkililere sundu. Pay sahipleri dilekçelerinde, mahkeme yerine başka bir şirketle anlaşılarak 22 numaralı adadaki inşaatın kesilmeden devam etmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden kendilerine yardımcı olmalarını istediler.