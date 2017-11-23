Fikirtepe'den ev almak için 6 neden!

KONUM



İstanbul'da bir ev satın alırken öncelikli olarak ulaşım imkanlarını değerlendirmek gerek. Fikirtepe bu anlamda büyük avantajlara sahip. İstanbul'un en büyük ilçelerinden Kadıköy'ün merkezinde, E5 ve TEM otoyollarının kesişim noktasında yer alıyor. Fikirtepe, 2 adet metro istasyonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, metrobüs, Marmaray bağlantılarıyla ve deniz ulaşımı kolaylığıyla benzersiz bir konumda.



ALTYAPI VE SOSYAL İMKANLAR



Bütünsel bir kentsel dönüşüm modelinin benimsendiği bölgenin altyapısı ve sosyal donatıları yeni kapasiteye göre kurgulanıyor. Dolayısıyla "Fikirtepe'nin tüm altyapısı yenileniyor" demek yanlış olmaz! Kendi içindeki sosyal donatılar ve hizmet merkezlerinin yanı sıra, Anadolu Yakası'nın kalbi Bağdat Caddesi, Kadıköy, Fenerbahçe, Moda, Acıbadem gibi merkezlere, Akasya, Optimum, Nautilus, Göztepe Alışveriş Merkezlerine ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na olan yakınlığını da gözardı etmemek gerek.



'TÜRKİYE'NİN BROOKLYN'İ...



Nasıl ABD'de Manhattan - Brooklyn bölgesi dünyada kentsel dönüşümün simgesi haline geldiyse, Fikirtepe de başarılı projeleriyle Türkiye’de kentsel dönüşümün simgesi olarak görülmekte. Brooklyn, ABD'de New York kenti'nin 5 ana bölgesi arasından ticari, kültürel ve finansal bir merkez olarak öne çıkıyor. ABD'nin en değerli bölgelerinden biri olarak gösterilen Brooklyn bölgesi, modern yaşamın tüm imkanlardan yararlanılan, toplu taşıma kullanım oranlarının üst düzeyde olduğu bir nokta. İstanbul'un merkezinde yer alan ve yeni bir yaşam için kurgulanan Fikirtepe'nin "Türkiye'nin Brooklyn'i olması çok uzak değil.