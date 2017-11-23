Fikirtepe'den ev almak için 6 neden!

KONUM
İstanbul'da bir ev satın alırken öncelikli olarak ulaşım imkanlarını değerlendirmek gerek. Fikirtepe bu anlamda büyük avantajlara sahip. İstanbul'un en büyük ilçelerinden Kadıköy'ün merkezinde, E5 ve TEM otoyollarının kesişim noktasında yer alıyor. Fikirtepe, 2 adet metro istasyonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, metrobüs, Marmaray bağlantılarıyla ve deniz ulaşımı kolaylığıyla benzersiz bir konumda.
ALTYAPI VE SOSYAL İMKANLAR
Bütünsel bir kentsel dönüşüm modelinin benimsendiği bölgenin altyapısı ve sosyal donatıları yeni kapasiteye göre kurgulanıyor. Dolayısıyla "Fikirtepe'nin tüm altyapısı yenileniyor" demek yanlış olmaz! Kendi içindeki sosyal donatılar ve hizmet merkezlerinin yanı sıra, Anadolu Yakası'nın kalbi Bağdat Caddesi, Kadıköy, Fenerbahçe, Moda, Acıbadem gibi merkezlere, Akasya, Optimum, Nautilus, Göztepe Alışveriş Merkezlerine ve Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na olan yakınlığını da gözardı etmemek gerek.
'TÜRKİYE'NİN BROOKLYN'İ...
Nasıl ABD'de Manhattan - Brooklyn bölgesi dünyada kentsel dönüşümün simgesi haline geldiyse, Fikirtepe de başarılı projeleriyle Türkiye’de kentsel dönüşümün simgesi olarak görülmekte. Brooklyn, ABD'de New York kenti'nin 5 ana bölgesi arasından ticari, kültürel ve finansal bir merkez olarak öne çıkıyor. ABD'nin en değerli bölgelerinden biri olarak gösterilen Brooklyn bölgesi, modern yaşamın tüm imkanlardan yararlanılan, toplu taşıma kullanım oranlarının üst düzeyde olduğu bir nokta. İstanbul'un merkezinde yer alan ve yeni bir yaşam için kurgulanan Fikirtepe'nin "Türkiye'nin Brooklyn'i olması çok uzak değil.
KAZANÇLI BİR YATIRIM
İstanbul'da bir ev sahibi olmak, aynı zamanda yatırım yapmak yani kazanmak anlamına geliyor.
1 milyon 350.000 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, bölgede 35 bin konut ve 2 bin 500 ticari alan yer alacak. Bölge için şu anki öngörü, toplam değerinin 18 milyar dolar seviyesine ulaşacağı yönünde...
Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla İstanbul’un yıldızı olacak bölgenin yeni sakinleri benzersiz bir yaşama kapılarını açarken, geri dönüşü yüksek bir yatırıma da imza atmış olacak.
SOSYAL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Türkiye'nin en teknolojik ve yenilikçi inşaat firmalarının gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi bölge için aynı zamanda bir sosyal dönüşüm projesi olarak da tanımlanıyor. Finans Merkezi olarak projelendirilen Ataşehir'in ardından Kadıköy Fikirtepe bölgesinin önemi ve iddiası biraz daha arttı. Fikirtepe, uluslararası gayrimenkul arenasında bir model olma yolunda da hızla ilerliyor.
ÇÜNKÜ BROOKLYN DREAM FİKİRTEPE'DE!
Pana Yapı’nın İstanbul yeni cazibe merkezi Fikirtepe’de hayata geçirdiği Brooklyn Dream şimdi satışta. Brooklyn Dream; yeni Fikirtepe’nin merkezinde, dünya markalarının ve dünyanın önde gelen restoran/café zincirlerinin buluşma noktası olan Prestij Caddesi’nde yer alıyor. İki tarafında geniş yürüyüş ve bisiklet yolları; giriş ve çıkışında ise büyük birer meydan bulunan bu cadde, İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin daha modern bir alternatifi olarak görülüyor.
2 blok, 650 daire ve 34 ticari üniteden oluşuyor. Brooklyn Dream’de 1+0’dan 4+1’e kadar pek çok farklı ihtiyaca cevap veren daire seçenekleri mevcut.
Brooklyn Dream; hem yaşam hem de yatırım için eşsiz bir fırsat.
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