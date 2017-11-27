Fikret Başkaya gözaltına alındı

Ankara’da sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları düzenlendi. Aralarında Fikret Başkaya ve HDP il yöneticisinin de olduğu bazı isimler kişi gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre; Ankara Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden aralarında akademisyen Fikret Başkaya'nın da bulunduğu 10'u gözaltına alındı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 10'u sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Fikret Başkaya da bulunuyor.

İfadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin "örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

Operasyonların devam ettiği, firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Başkaya'nın gözaltına alındığını CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından duyurmuştu.

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 27, 2017

FİKRET BAŞKAYA KİMDİR?

Doç. Dr. Fikret Başkaya 1940 Denizli doğumlu, eleştirel yazılarıyla tanınan sol görüşlü yazar.

Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iktisat ve maliye bölümlerini bitirdi. Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı.

Fikret Başkaya

barış yarkadaş