Fikret Orman'a Talisca tepkisi

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş Başkan Fikret Orman’ın takımdan ayrılan Anderson Talisca ile söylediği sözler sosyal medyada taraftarların tepki göstermesine neden oldu.

“Talisca’nın hayatı para. Burada ilgi gösterilince bir tarafları kalktı. Sorun para değildi, biz parasını verip alacaktık ama gelmek istemedi!” şeklinde ifadeleri için Siyah-Beyazlı taraftarlar, “Talisca’nın bize verdiği katkı ortada. Başkanın bu tip konuşmaları hiç hoş değil. Kulübün mali olarak iyi durumda olmadığını dünya alem biliyor. Ama Başkan durumun farklı göstermek için suçu Talisca’ya atıyor. Bu oyuncuyu alacak paranın bizde olmadığının farkında ama kendisini ve yönetimini korumak adına bu tip davranışlar sergilemek yakışmıyor” şeklinde görüş bildirdi.





Öte yandan başkan Fikret Orman geçen yıl temmuz ayında Brezilyalı yıldız için “Talisca sevdiğimiz efendi ve düzgün bir

çocuk” ifadelerini kullanmıştı.