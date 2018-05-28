Çorum Beşiktaşlılar Derneği tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programına katılan Orman, sporu güzelleştirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

Fikret Orman, dönem dönem yaşanan olayların insanları spordan uzaklaştırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar başka bir takımı sevebilir, başka renklere gönül verebilir. Bu, işin doğasında var. Bizim de farklı takımları tutan arkadaşımız var. Hayatın içerisinde renklere göre insan seçme gibi bir şey yok. Biz Beşiktaşlılar olarak sporu güzelleştirmeye, özellikle Beşiktaş Kulübü yönetimi olarak dostluğu ve iyiliği insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bizim, 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.' şeklinde bir lafımız var. Önemli olan şey iyi insan olmak, insanlara iyi örnekler gösterebilmek."

Sporda müsabakaların her sonuca açık olduğunu aktaran Orman, "Maçlar kazanılır, kaybedilir. İki büyük rakibimizle 100 seneye yakın zamandır maçlar yapıyoruz. Bunları bir yıl birisi kazanır, birisi kaybeder, şampiyon birileri olur. Bunlar sporun içerisinde olan şeyler. Bunlara bir olgunluk ve sportmenlik içerisinde bakmak lazım. Bunları yeşertebilirsek Türk sporunu büyüteceğiz. İnşallah diğer kulüplerden de bu destekler gelir ve Türk sporu daha iyi bir yere gelir." diye konuştu.

Konuşmasının ardından programın düzenlenmesine katkı yapanlara teşekkür plaketi takdim eden Orman, taraftarlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

TOLGAY ARSLAN 19 NUMARALI FORMAYI GİYSİN TALEBİ

Fikret Orman, iftar programından önce Vali Necmeddin Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret ederek, kendilerine 19 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Kılıç ve Gül de Orman'a hediye takdiminde bulundu.

Bir taraftarın, ziyaret sırasında "Başkanım, Çorumlu futbolcu Tolgay Arslan'ın 19 numaralı formayı giymesini istiyoruz." sözleri üzerine Orman, "Tolgay ile konuşalım. Bizim açımızdan bir sorun yok. Numara boş ise eğer Tolgay da isterse olur inşallah." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyespor'un çevre yolu üzerindeki tesislerinin açılış törenine de katılan Orman, tesislerin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

Tesislerin karşısında inşası devam eden yeni stadın en kısa sürede tamamlanmasını dileyen Orman, stadın hizmete girmesinden sonra Beşiktaş'ın, Çorum Belediyespor ile hazırlık maçı yapabileceğini söyledi.