Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Umutsuz değilim" dedi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Orman, "Kolay bir rakip değil ama biz de onlar açısından kolay bir rakip değiliz. İki tane büyük kulüp mücadele edecek. Umutsuz değilim, umutluyum. Kim olsa da umutlu olurdum." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, gruplarda bir Alman takımıyla oynamış olmanın kendileri için bir avantaj olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz Bundesliga'nın lig ikincisini hem orada hem de burada yendik. Bayern Münih'i de yenebiliriz. Bende öyle bir öz güven var. Hayırlısı olsun diyelim. Şu anda transfer sezonu açılmadı o yüzden bununla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Almanya'ya taraftarımız gelmeyecek."

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