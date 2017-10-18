Fikret Orman: Benim oyuncularım mal değil!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Monaco'yu 2-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde gruplara 3'te 3 yaparak başlayan ilk Türk takımı olurken kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en yüksek puanına da ulaştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşılaşma sonrasında açıklamalar yaparken 2 gol atarak Avrupa'da ses getiren Cenk Tosun'la ilgili olarak gelen soruya çok sinirlendi. Cenk Tosun için yüksek rakamların konuşulduğunu hatırlatan muhabire "Benim oyuncularım mal değil. Yazıyorlar oyuncular için şu kadar milyon, bu kadar milyon. Hikayeden naneler!" yanıtını verdi.
Orman'ın açıklamaları şu şekilde;
"Bugün kızımın doğum günü, ona bir doğum günü hediyesi oldu. Güzel bir maçtı. 3'te 3 çok önemli. Allah bize grup liderliğini nasip etsin. Artık en önemli şey lig, ligde biraz daha agresif olmamız lazım. Bunların devamı gelsin. Bunlar iyi şeyler. Ülkede herkes mutlu. Avrupa'da yaşayanlar mutlu. Beşiktaş ciddi bir kulüp. Çok mutluyuz, iki deplasman iki galibiyet. Şimdi içeride 2 maçımız var."
Deplasmanda aldıkları galibiyetlerden ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Orman, Cenk Tosun sorusunu yanıtladıktan sonra başka soru almadı.
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Misafir 2 saat önceDaha önce sattıkların malmıydı bay efendi00
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Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 09:53güzel takım inşallah seneye parayla dağılmazlar başka takımlara özellikle yurt dışına . oyuncular biraz akıllı olmalı ve başka yere gittiğinde silineceğini düşünmeli buranın bu ortamın kıymeti parayla ölçülmez. gidipte mutlu olanı göredim zaten.90
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Misafir 18 Ekim 2017 Çarşamba 08:43galibiyetin sevincini yaşa orman, artislik yapmanın lüzümü yok312