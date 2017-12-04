Fikret Orman Beşiktaş Galatasaray derbisi primine zam yaptı

Galatasaray ile oynanan derbide tarihi farkı kaçırıp 3-0’lık zaferle sahadan ayrılan Beşiktaş’ta keyifler ve moraller tavan yaptı... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre karşılaşmanın ardından bu sezon ilk kez soyunma odasına inen başkan Fikret Orman, sevincini teknik heyet ve futbolcular ile paylaşırken büyük bir coşku yaşadı. Yönetici arkadaşları ile birlikte tüm takımı tebrik eden Orman, soyunma odasında futbolcular tarafından “Büyük başkan” tezahüratları ile karşılandı. Oyuncuların bu ilgisine alkışla yanıt veren başkan Fikret Orman, “Bu başarı hepimizin. Çok iyi bir futbol ve nefis bir sonuç... Daha fazla da olabilirdi ama 3-0 da müthiş bir sonuç. İnşallah bu sevinci sezon sonu da yaşarız. Bu önemli sonuçtan dolayı sizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

20 BİN TL ZAMMI KAPTILAR

Soyunma odasında başkan Fikret Orman ve oyuncular arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Derbi galibiyeti primini 50 bin lira olarak belirleyen Orman ve kurmayları futbolcuların baskısına dayanamadı. 20 bin lira daha zam isteyen futbolcuların isteğini geri çevirmeyen Orman, böylece derbi galibiyeti primini 70 bin liraya çıkardı. Bu jest futbolcuların sevincini ikiye katladı.