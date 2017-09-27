Fikret Orman, Beşiktaş - Leipzig maçı sonrası konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında Almanya'nın Leipzig takımını 2-0 yenen Beşiktaş'ta kulüp başkanı Fikret Orman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Orman, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok zor bir ekipti. Gollerin erken gelmesi avantajımıza oldu. Beşiktaş, tecrübeli bir ekip. Maçı sonuna kadar götürmesini bildi. İkide iki yaptık. Bundan sonra Monaco maçı var. Monaco'da puan veya puanlar alırsak bir üst turu garantilemiş oluruz." diye konuştu.

Alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Orman, "Bizim işimiz insanları mutlu etmek. Hedefimiz Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak. Bu, çok önemli bir vesile oldu. Evlerinde, yurt dışında maçı seyreden, Beşiktaş'a gönül veren herkesi mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Teknik direktörümüzü ve taraftarımızı da tebrik ediyorum. Böyle bir taraftara sahip olduğum için ve böyle bir camiaya da başkanlık yaptığım için gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ: "GRUPTAN ÇIKMA OLASILIĞIMIZ YÜZDE 70-80"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, oynadıkları oyun ve güçlü rakipler karşısında aldıkları sonuçların kendilerini cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Çebi, "Gruptan çıkma olasılığını bu maçtan sonra yüzde 70-80 olarak görüyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay ama oynanacak çok maç var. Oyun disiplini, oynanan oyun ve güçlü rakipler karşısında alınan sonuçlar bizi cesaretlendiriyor. Beşiktaş, ilkleri yapmaya devam edecektir. Umarım daha güzel günler geçireceğiz. Beşiktaş taraftarı aldığımız puanlarda katkı vermiştir. Tahminimce Leipzig de etkilenmiştir." ifadelerini kullandı.