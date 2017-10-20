Fikret Orman, Cenk Tosun'un transferine devre arasında izin vermeyecek - Beşiktaş transfer haberleri

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Ürkmezgil, “Artık lige döndük. Galatasaray’dan 8 puan gerideyiz ama bu farkı mutlaka kapatacağız. kapatmamız için de seri galibiyetler almalıyız. iki hafta sonraki monaco maçına kadar ligde oynayacağımız Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçları var, bu iki maçı mutlaka kazanmalıyız. Sonra da Monaco’yu geçip ligde de Göztepe’yi yenip milli araya 3 maçtan 9 puan çıkararak girmeliyiz” dedi.