Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Gül'ü ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çorum'a ilk kez geldiğini ve hiç beklemediği kadar modern bir kentle karşılaştığını söyledi.

Orman, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanlar başka bir takımı sevebilir, başka renklere gönül verebilir. Bu, işin doğasında var. Bizim de farklı takımları tutan arkadaşımız var. Hayatın içerisinde renklere göre insan seçme gibi bir şey yok. Biz Beşiktaşlılar olarak sporu güzelleştirmeye, özellikle Beşiktaş Kulübü yönetimi olarak dostluğu ve iyiliği insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bizim, 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' şeklinde bir lafımız var. Önemli olan şey iyi insan olmak, insanlara iyi örnekler gösterebilmek. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyon birileri olur. Bunlar sporun içerisinde olan şeyler. Bunlara bir olgunluk ve sportmenlik içerisinde bakmak lazım. Bunları yeşertebilirsek Türk sporunu büyüteceğiz. İnşallah diğer kulüplerden de bu destekler gelir ve Türk sporu daha iyi bir yere gelir" dedi.

Fikret Orman, Vali Necmeddin Kılıç ve Belediye Başkanı Zeki Gül'e isimlerinin yazılı olduğu 19 numaralı Beşiktaş forması hediye etti. Vali ve Belediye Başkanı da Orman'a çeşitli hediyeler verdi.