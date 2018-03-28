Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Afrin açıklaması! Vatan'da yer alan habere göre Orman, önümüzdeki günlerde Afrin'e gitmek istiyor. Orman, hem Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçik'e hem de bölge halkına bu ziyaretle destek vermek istiyor.

Bölge halkının yıllardır çıkar savaşları altında ezildiğini dile getiren Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZE MORAL VERME NİYETİNDEYİM"

Orman sözlerini şöyle tamamladı:

"Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim."