Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftar yemeğinde Siyah-Beyazlı taraftarlar bir araya geldi. Avcılar Belediyesi’nin otopark alanında düzenlenen geleneksel Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği sokak iftarına, başkan Fikret Orman ve bazı yöneticilerin yanı sıra eski futbolculardan Ali Eren ve Ali Cansun da katıldı. Avcılar Belediye Başkanı handan Toprak Benli’nin de olduğu iftar yemeğinde açıklamalarda bulunan başkan Fikret Orman, “Şanssız bir sezon geçirmemize ve bir sürü ayak oyunlarına direnmemize rağmen kötü bir sezon geçirdik. Avrupa’da gayet iyi gittik ama ligde sonunu iyi getiremedik. Bu camia hep bir arada olduğu sürece her şeyin üstesinden geleceğiz. Yeni sezona yeni umutlarla başlıyoruz. Geçen seneden daha da hırslıyız” ifadelerini kullandı. F.Bahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’u da tebrik eden Orman, “Rekabet kızışıyor. yeni rakipler, yeni yönetimler geliyor. Onları da tebrik ediyorum” dedi.

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