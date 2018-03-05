Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, Ryan Babel'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 47'ye yükseltti. 50 puandaki Galatasaray ve Başakşehir'i takibin sürdüren Beşiktaş'ta Fikret Orman açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'e güvendiğini kaydeden başkan Orman, "Güzel bir galibiyet aldık, evimize döneceğiz. Tabii ki Şenol hocaya ve takımımıza güveniyorum. Çok üst düzey kadromuz ve oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.

Orman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Fenerbahçe derbisinde Josef de Souza'ya yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'nın durumuyla ilgili de konuştu. Adalet vurgusu yapan Orman, "Adaletli bir karar vermelerini bekliyoruz. Onun haricinde o günleri de konuşmak istemiyorum. Biz önümüze bakıyoruz. Her dakika bizi polemiklerin içine çekmeye çalışıyorlar. Bizim polemiklerle işimiz yok, işimizi yapacağız." yorumunda bulundu.