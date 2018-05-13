BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında sportif ve organizasyon çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi veren Orman, "Ya siyah olduk ya beyaz. Net olduk. Beşiktaş hiçbir zaman gücü yetenin kulübü olmadı, Hakkı Yetenlerin kulübü olmuştur. Bize kimsenin gücü yetmez." dedi.

Zaman zaman barkovizyon görüntüleri eşliğinde konuşmasını sürdüren Fikret Orman, bu sezon 500 binin üzerinde forma sattıklarını dile getirdi.

Projeler konusunda görüşlerini aktaran Orman, şunları aktardı:

"Ümraniye'deki tesislerimizin yanında bulunan arazi için son aşamaya geldik. Nevzat Demir BJK Futbol Akademisi'ni buraya taşımak istiyoruz. Ümraniye'deki davaları kazandık. Beşiktaş'ın altyapısını oraya taşıyacağız. İmza aşamasında. Gençlik ve Spor Bakanlığından geçtikten sonra bize devri olacak. Bütün projeleri çizdik, bir sene içinde yapmak istiyoruz."

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyonda yöneticilik yapan Hüsnü Güreli, Mete Düren, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç ve Erhan Kamışlı'nın Beşiktaş üyeliğinden ihracı yönünde 500 imzayla hazırlanan önerge, kongre divan başkanlığına verildi. Divan başkanlığı, önergenin kulüp yönetim kuruluna aktarılacağını bildirdi.

Bu konu hakkında görüşmeler yapılırken, toplantıya katılan üyeler "İhraç etsene, ihraç etsene, Demirören'i ihraç etsene" şeklinde tezahürat yaparak ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

Genel kurula saat 12.00 itibarıyla bin 501 üyenin katıldığı açıklandı.