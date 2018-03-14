Bu gece Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlayacak Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor! Geçen günlerde Brezilya Milli Takımı'na seçilen ve değeri yükseldiği söylenen Anderson Talisca'nın transferine yönelik olarak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalar yaptı.

Orman, "İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var. Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Diğer maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız. Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.

TALISCA'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, milli takıma seçilmesinde takımının rolünün büyük olduğunu söyledi.

Kulüp televizyonuna konuşan Talisca, "Milli Takım’a geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş’ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım." dedi.

Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer almak istediğini söyleyen yıldız oyuncu "İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası’na katılmayı o kadroda olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.