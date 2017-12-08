Fikret Orman'dan Tunç Uncu'nun ailesine ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu'nun ailesini ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, Vodafone Park yakınındaki bombalı terör saldırısında şehit olan Tunç Uncu'nun ailesine ziyarette bulundu.

Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, babası Turgay Uncu ve kardeşi Batuhan Uncu ile bir süre sohbet eden Orman, "Allah rahmet eylesin. Bir sene oldu. Çok söylenecek bir şey yok. Allah tekrar böyle acıları nasip etmesin. Acılar paylaşıldıkça azalan şeylerdir. Bu vesileyle 10 Aralık’ta şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican ise istemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak, "Tunç, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, iyi bir çalışanımızdı. Acıları paylaşıyoruz. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Tunç Uncunun ailesi

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