Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla buluştu

Beşiktaş Müzesi'nde Down Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneğinin (DOSTEV) fotoğraf sergisine Fikret Orman'ın yanı sıra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, DOSTEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan katıldı.
Çocukların yakın ilgisiyle karşılaşan Orman yaptığı konuşmada, "Bugün sporun duyarlılık, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve farklılıkları yok etme vizyonuna en iyi şekilde hizmet etmek için bir araya geldik. Beşiktaşlı sanatçılarımıza down sendromlu kardeşlerimizle beraber ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla ve camiaya gönül veren fertleriyle bu hayatta ben de varım mesajı veren down sendromlu kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Bu yılki mottolarının 'Vefa' olduğunu vurgulayan Orman, "Down sendromlu kardeşlerimizin sesini duyurmak amacıyla hayata geçirilmiş, vefa ile yoğurulmuş özel projelerimizden birisidir. Bu serginin ortaya çıkmasında emeği geçen sanatçılarımıza, DOSTEV'e ve katkıda bulunan herkese içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise "Başkanlıktan önce bu konuda da yüksek duyarlılık gösteriyordum. Onların toplumsal yaşamın bir parçası olması sokaktaki fiziki şartları doğru noktaya taşımamız ile mümkün." şeklinde konuştu.
DOSTEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Oygur Doğan ise amaçlarının down sendromlu çocuklara sosyal sorumluluk projelerinde eğitimler vererek, onları meslek sahibi yapıp istihdam etmek olduğunu söyledi.
Etkinliğin sonunda siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, down sendromlu çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.