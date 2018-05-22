Şampiyonluğun en önemli adayı olarak başlayan ancak hiç umulmadık şekilde 4. sırada kalan Beşiktaş’ta, bu durum şüphesiz en çok başkan Fikret Orman’ı üzdü.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; camia kaçan şampiyonluğun hayal kırıklığını yaşarken soluğu Artvin’de alan başkan Fikret Orman’ın apar topar bu şehre gitmesinin nedeni de ortaya çıktı. Orman’ın, Galatasaray’ın 21. şampiyonluğuna şahit olmamak için kendisini memleketinin yaylalarına attığı belirtildi. Siyah-Beyazlı takımın Sivas ile oynadığı son maça gelmeyen Orman, Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına İstanbul’da yakalanmamak ve hatta televizyonlarda bile görmemek için Artvin’in Hopa ilçesinin yaylarına çıkarak dünya ile bağlantısını kopardı.

GÜNEŞ İLE TOPLANTI YAPTI

İletişim cihazları ile de ilgisini kesen, telefonların bile çekmediği ıssız doğada arkadaşları ile gezen başkanın moralinin bozuk olduğu ve arkadaşlarına “Her şey bizim lehimizeydi ama bir anda değişti. Şampiyonluğu elimizle verdik “ dediği öğrenildi. Öte yandan sezonu hesapta olmayan bir yerde tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da Artvin’den dönen başkan Fikret Orman’ın 2 gün içinde teknik direktör Şenol Güneş ile toplantı yapıp yeni sezon için değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi