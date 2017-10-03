Fikret Orman, Caner Erkin-Talisca kavgasına el koydu

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Dün yapılan açıklamada ikilinin barıştığı ve ortada sorunun kalmadığını açıklayan Beşiktaş Kulübü, bu yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın ise arasındaki küslüğün devam ettiği ve bugün yaşanan sosyal medya krizinin bu sebepten dolayı yaşandığı ortaya çıktı.