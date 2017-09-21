Fikret Orman: "İnşallah Ali Palabıyık etki altında kalmaz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe maçında bahis oynama şansı olsa Fair-Play'a oynayabileceğini söyledi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bir şans oyunu şirketi ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Fenerbahçe maçına bahis yapsaydınız, siz ne oynardınız' sorusuna Orman, "Oynanabilecek bir şey olsa keşke Fair-Play'a oynayabilsem. Düzgün sahada düzgün futbola. Güzel fotoğraflara, güzel enstantaneler ve goller olabilse. Maçın sonucu çok önemli değil. Altı üstü bir derbi. İnşallah insanların güzel futbol seyrettiği bir ortam oluşur. Saha dışı stratejilerle değil de oyuncuların yapmış olduğu stratejiler olur" şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH ETKİ ALTINDA KALMAZ"
Bu hafta oynanacak derbiyi yönetecek Ali Palabıyık'ın geçen sene Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçını da yönettiğini hatırlatan Orman, "Geçen seneki maçta sıkıntı yaşadık. Tatsız bir maçtı. İnşallah bu maçta etki altında kalmaz. Allah ona hakem şansı versin. Bu sene bizim maçımızı yönetti. Gördüğü ne ise onu versin. Bazen yanlış da verebilir. Verdiği kararları maçın atmosferinden değil de gözleri ile vermesini temenni ediyorum" diye konuştu.
"BEN CEZANIN BU MAÇTAN SONRA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUDUM"
Derbiyi izlemeyecek olmasının özel bir nedeni olmadığını ifade eden Orman, "Cezalıydım, yeni bitti. Ben cezanın bu maçtan sonra biteceğini düşünüyordum. Bazen aradaki süreçleri saymıyorlar. O öyle değilmiş. Sezon başlangıcı ile aradaki süreç sayılmıyormuş. Ben onu milli takım arasında da sayılmıyor diye biliyordum. O yüzden katılmayacağım. Özel bir sebep yok. Fenerbahçe maçında birçok maça gittim. Birçok maç seyrettim. Fenerbahçe orada bizimle ilgilendi. Bu maçta öyle olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Orman ayrıca taraftarı geren şeyin basın ve yöneticiler olduğunu söyledi.
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