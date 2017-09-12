Fikret Orman: "Kolay bir rakip değiliz"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp televizyonuna konuştu. Porto ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Orman, “Porto çok ciddi bir rakip. En önemli şey sakin olmak. Beşiktaş kimse için kolay bir rakip değil” dedi.

Orman, cezalı olan Aboubakar için “Bizde yapmış olduğu hata rakip olarak işimize yaradı. İstanbul’daki maçta onu ağırlayacağız” ifadelerini kullandı. Orman ayrıca UEFA’dan ceza alma ihtimaline karşı taraftarları maça gitmeme konusunda bir kez daha uyardı.