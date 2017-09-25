Fikret Orman konuşuyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yarın Vodafone Park'ta Leipzig'i ağırlayacakları maç öncesi Tivibu Spor'da açıklamalarda bulunuyor. Orman'ın Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşması bekleniyor.

İşte Orman'ın açıklamalarından satırbaşları: