Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bugün yapılan toplantının ardından toplantıda konuşulan konulara dair bir açıklama yaptı.

Süper Lig'i daha iyi bir düzeye çekmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Fikret Orman, ''Yapısal, kanunsal düzenlemeleri yapmak; daha sonra Süper Lig A.Ş.'nin yapılandırılması konusunda çalışmalarımız devam edecek. Bir dahaki toplantıya kadar yasa taslakları sonuca ulaşmış olacak. Kulüpler Birliği Süper A.Ş için çalışıyoruz. Mutabakat sağladık. Bir sonraki toplantıya kadar yasa taslakları sonuca ulaşmış olacak. Bugünkü görüşmelerimizin ana konusu buydu.'' ifadelerini kullandı.

''MAYIS AYINA KADAR KANUNLARI MECLİSTEN GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR''

Üzerinde çalışılan mevcut yasa için Mayıs ayının önemli olduğunu ifade eden Orman, ''UEFA kuralları var. Futbol ailesiyle ilgili çok fazla müdahil olmaması gerekiyor. Bazı kararlar içsel olarak verilecek kararlar. Süper Lig A.Ş kanunlaştığında lisanslamalar ve kulüplerin finansal noktalarını düzeltmek için zaman planlaması ortaya çıkacak. Kulüpler Birliği nezdinde alınmış bir yönetim kurulu kararı olarak ortaya çıkacak. Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın süreçleri var. Mayıs ayına kadar kanunları meclisten geçirmeye çalışıyorlar. Kulüpler olarak da bu süreçleri tamamlayacağız. Sonra da Spor Bakanımıza kendi geldiğimiz noktayı izah edeceğiz. Hükümetin bir kararlılığı var. Mayıs gibi çıkabilir. Marka değerinin arttırılması ve finansal olarak kulüplerin toparlanması için iradeleri var.'' dedi.

''BÜTÜN YETKİLER KANUNEN TFF'YE VERİLMİŞ DURUMDA''

Kulüplerin düzlüğe çıkması için finansal olarak güçlenmesi gerektiğini söyleyen Orman, ''Tekneyi yüzdürmeniz ve finansal olarak götürmeniz lazım. Finansal tarafları da toparlamak lazım. Aksiyon planı var. Uzun vadeli bir plan olacak. Kulüp başkanlarıyla konuşuyoruz. Yapısal problemleri çözelim ve kanun koyucunun gücünü arkamıza alalım. Bütün yetkiler kanunen TFF’ye verilmiş durumda. Burası bir vakıf. Şirket değil. 2 tane personel var. Benim gibi, diğer başkanlar gibilerinin yapacağı bir şey değil. Biz kulüplerde yapıyoruz ama burada ayrı bir şey oluşacak. Biz de ne destek gerekiyorsa vereceğiz, gerekeni yapacağız.'' diyerek sözlerini tamamladı.