Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olma kararı aldı.

Şu an için Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kayserispor'un tam destek verdiği Fikret Orman, birkaç kulüp başkanıyla daha görüştükten sonra adaylığını açıklayacak.

Dursun Özbek'in Galatasaray'daki seçimi kaybetmesinin ardından otomatik olarak Kulüpler Birliği Başkanlığı da düşmüştü.. Vakfın yeni başkanı 1 Şubat'ta yapılacak toplantıda belli olacak.