Dünya'da büyük ses getiren, Beşiktaşlı yıldız futbolcuların yanı sıra, dünyanın tanıdığı isimlerin de katıldığı ‘Come to Beşiktaş’ akımı, yeni iletişim kampanyası ile daha da güçlü geliyor. Siyah-Beyazlılar, başkan Fikret Orman’ın katılımıyla ‘Come to Beşiktaş’ akımının yeni iletişim kampanyasının lansmanını Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş yeni mottosu: Come. Come. Whoever you are! (Gel. Gel. Ne olursan gel!)

FİKRET ORMAN: ''TÜRKİYE'YE EN ÇOK DÖVİZ SOKAN KURUMUZ''

''Son iki yılda Türkiye'ye en fazla döviz sokan kurumuz. Türkiye'de belirli bir noktalara geldik. Artık Dünya çapında bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladık. Bunun ilk adımını Çin'e giderek yaptık. Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız maçlar Çin'de yayınlandı. 600 milyon kişi bu maçları izledi. BeIN Sports ile yaptığımız çalışma sonucunda yakında lig maçlarımız da orada canlı yayınlanacak. Tamamen taraftarımızın bulduğu bir şey olan 'Come to Beşiktaş' kampanyası ile 1.2 milyar kişiye ulaştık. Bu dünyanın her yerinde yayılan bir ses haline geldi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 15, 2018

YENİ KAMPANYA: GEL, GEL. KİM OLURSAN GEL!

"Yeni kampanyamızda dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkese gel diyoruz. Mevlana'dan esinlenerek bu kampanyayı başlatıyoruz: 'Come. Come. Whoever you are!' (Gel, gel. Kim olursan gel) Bu kampanyaya büyük bir bütçe ayırdık. Şampiyonlar Ligi maçlarında Dünya'nın her yerinde gösterime sokacağız. Biz borçlanarak değil, bütçemizi büyüterek en iyileri kadromuza katmak istiyoruz. Bunun için de ilk hedefimiz taraftar sayımızı 100 milyona yükseltmek.''