Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u 22 milyon Euro garanti ücretin yanında bonuslarla birlikte rekor bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Everton'a satan Beşiktaş'tas hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için Çin'den bir takımın 15 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre yazılı olarak yapılan teklifi inceleyen Başkan Fikret Orman, bu transferin gerçekleşmesine onay verirken; Q7'ye, böyle bir teklifin olduğunu ve gitmek isteyip istemediğini sordu. Portekizli yıldıza yıllık 7 milyon Euro ücret önerildiği iddia edildi. Quaresma, başkan Fikret Orman'a ailesiyle görüşüp kararını vereceğini bildirdi.

LENS, GÖKHAN, ORKAN VAR

Beşiktaş'ta son dönemde taraftarın hedefi haline gelen, topla çok oynadığı eleştirileriyle gündemden düşmeyen Ricardo Quaresma'nın ayrılması durumunda o mevkide görev yapabilecek oyuncu sayısının fazlalılığı dikkat çekiyor. Bu yaz kadroya katılan Jeremeain Lens, sakatlığını atlatan Gökhan Töre ve yeni yetenek Orkan Çınar, Quaresma'nın yokluğundaki alternatif isimler. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol atarken 7 de asist yaptı.

fikret orman

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