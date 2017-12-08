Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şehit ailelerini Vodafone Park'taki odasında ağırladı. Şehit yakınları daha sonra stadyumu gezdi.

Ziyaretçiler arasında 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınındaki bombalı terör saldırısında şehit olan vatandaşların çocukları da yer aldı. Fikret Orman, tüm hain terör saldırılarını lanetlerken Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine işaret etti ve şehitlerimizi anarak Allah'tan rahmet diledi. Orman, şehit çocukları ve yakınlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra stadyumu gezdirdi.

fikret orman

Şehit aileleri

Vodafone Park