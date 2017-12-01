Son Dakika: Fikret Orman başkanlığı bırakacağı tarihi açıkladı

A Spor'da bir televizyon programına katılan Fikret Orman, Şenol Güneş'le aralarındaki ilişkiden Cenk Tosun'un transferine, Talisca'nın Beşiktaş'taki geleceğinden başkanlık süresine kadar birçok konuya değindi.

İşte Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şampiyonlar Ligi'nde çok denk bir gruptaydık. Devler Ligi'nde çeyrek final oynamak istiyorum."

"Beşiktaş bir ailedir. Aramızdan ayrılan oyuncular bile mesela Olcay Şahan, Andreas Beck, Marcelo hala bizim ailemizden isimler."

"Londra'ya oyuncu satmak için gitmedim, Beşiktaş başkanı Lonra'ya oyuncu satmak için gitmez. Ancak oyuncu almak için gider. Bizden oyuncu almak isteyen varsa onlar buraya gelir."

"Cenk Tosun'un bu kadar talibi olması hoşuma gidiyor. Bu durumdan rahatsız olmuyorum ancak onu devre arasında satmak da istemiyorum."

ŞENOL GÜNEŞ'LE İLGİLİ...

"Şenol hocamla aramızdaki ilişki çok iyi. İkimiz arasında kuvvetler ayrılığı vardır. Onda da bende de ortak bir nokta var, o da kimsenin arkasından iş çevirmememiz. Kendi işimize bakarız."

TALISCA'NIN TRANSFERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Benfica ile Talisca arasındaki sözleşmenin bitmesine 1 sene var. Bir senelik kontratı kalmış oyuncu için o kadar para verme durumumuz yok."

"Talisca, geçen seneki performansından uzakta. Performansını biraz daha artırması gerekiyor."

"Jeremain Lens'le ilgili olarak kafamda en ufak bir soru işareti bile yok. Kupa maçları da başladı, Beşiktaş'ın Lens'e çok daha fazla ihtiyacı olacaktır."

"Başkanlığı bırakmadan önce Allah nasip etsin, ben Avrupa'dan bir kupa almak istiyorum. Üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyoruz. 2019'da değil ama 2022'de başkanlığı bırakacağım"

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