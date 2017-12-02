Fikret Orman'ın Galatasaray maçı açıklamaları: Dursun Özbek'e üzüldüm

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisini kazandıklarını için mutlu olduklarını belirterek, "En az 4-5 gol kaçırdık. Onun dışında çok mutluyum" dedi.



Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkan Fikret Orman, "İyi oynadık, taraftarlarımızı mutlu ettik. En az 4-5 gol kaçırdık. Onun dışında çok mutluyum. Daha devre arasına gelmedik, çok da abartmamak lazım. Üç maçımız daha var onları kazanmaya bakacağız" dedi.

Öte yandan karşılaşam sonrasında kulüp televizyonuna da açıklamalar yapan Orman, "Dursun başkan hasta hasta maça geldi, üzüldüm. Onun hissettiklerini anlayabiliyorum. Bugün tarihi bir fark olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maç sonrasında sohbet etti.

Orman, Özbek'e otobüse binene kadar eşlik ederken, Dursun Özbek'in maçın ardından oldukça üzgün ve sinirli olduğu gözlendi.

Özbek basın mensuplarına açıklama yapmaktan da kaçındı. Galatasaray Başkanı, daha sonra otobüse binerek Vodafone Park'tan ayrıldı.