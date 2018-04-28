Tarihi bir karar alıp Türkiye Kupası’nda 57. dakikada tatil edilen Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Başkan Fikret Orman ve yöneticiler, oyunculara “Artık bu konuyu kapatın, derbiye bakın” uyarısı yaptı. Gazate Habertürk'ün haberine göre Orman, ekibine de bu konuyla ilgili artık konuşulmamasını ve tamamen derbiye odaklanılması talimatını verdi. Divan üyeleriyle yapılan istişare zirvesinden sonra sahaya çıkmama kararını alan Fikret Orman ve yönetici arkadaşları, konuyla ilgili olarak tesiste oyunculara da bilgi verdi. Orman, Beşiktaş camiasının haksızlıklara karşı yıllardır dik durduğunu belirtip “Biz bu haksızlık karşısında üzerimize düşeni yaptık. Bu konu kapandı. şimdi sıra sizde. Sadece Galatasaray maçını düşünün. iyi bir sonuç alıp bizleri sevindirin” diye konuştu.

"GÜNEŞ'İ KUPADAN ÇOK SEVDİKLERİNİ..."



Beşiktaş’ın gündeme bomba gibi düşen kararı Avrupa basınında da yankı buldu. İngiliz Daily Mirror gazetesi “Beşiktaş, taraftarının isteğini geri çevirmedi ve federasyonun kararına rağmen olaylı maça devam etmeme kararı aldı. Beşiktaş taraftarı, antrenörü şenol Güneş’i kupadan daha çok sevdiğini gösterdi” şeklinde yorum yaptı.