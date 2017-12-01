Fikret Orman: Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş'ına kavuştuk

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübün Aralık ayı sayısındaki yazısında, "Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş'ına kavuştuk. Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz" ifadelerini kullandı.
Fikret Orman'ın yazısı şöyle;
"Sevgili Beşiktaş Ailesi,
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla tüm sporseverlerin takdirini kazanan Beşiktaşımız, yaşattığı ilklerle tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Porto ile 1-1 berabere kalarak bitime bir maç kala ikinci tura çıkmayı garantileyen futbol takımımız, Devler Ligi'nde hem tarihinde ilk kez gruptan çıktı hem de grubundan lider çıkan ilk Türk ekibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'i ve teknik ekibimizi kutluyor, futbolcularımı tek tek alınlarından öpüyorum. Her biri Beşiktaş'a gönülden bağlı olan futbolcularımız, siz büyük taraftarlarımızın desteğiyle eminim daha nice zaferlere imza atarak, yüzümüzü güldürmeye devam edecektir.
Zor bir geçmişten bugünün aydınlık Beşiktaş'ına kavuştuk. Ama hala hayal ettiğimiz yere ulaşmış değiliz. Her başarı, bir sonraki başarının hedefini beraberinde getirir. Yine önümüzde zor bir süreç var ama beraberinde daha da aydınlık yarınlara ulaşacağımıza şüphe duymuyorum. Gecemizi gündüzümüze katmaya ve hep birlikte ortak hedeflerimiz için kenetlenmeye devam edeceğiz. Beşiktaşımız, bugüne kadar oynadığı gibi devam ettiği sürece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde her takımı zorlayacak, her engeli birer birer geçecektir.
Dünya takımı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde taraftarlarımız var. Türkiye'nin yükselen değeri olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde ortaya koyduğu performansla Türk futbolunun lokomotifi haline gelmiştir. Devler Ligi'nde son on altıya adını yazdıran ekibimiz, aynı zamanda son beş yılda ülke puanına en çok katkı yapan takım olma özelliğini taşıyor. Amacımız futbolu güzelleştirirken, Türk futbolunun marka değerini de hep birlikte yükseltmektir.
Biz Beşiktaş Ailesi olarak, her zaman, her kulvarda, aynı hırs ve inançla mücadelemizi yapacağız. İnanıyorum ki; Beşiktaş ligde üçüncü kez üst üste şampiyon olacak ve yakın gelecekte Avrupa'da da inşallah kupa bizim müzemize gelecek.
En derin sevgi ve saygılarımla."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.