KİTAPTAKİ BAŞARI ÖYKÜLERİ

Kitapta Altınordu Futbol Kulübü, BigChefs, Hopi, LCWaikiki, Mars Sinemaları, Mey İçki, Pegasus, Simit Sarayı, TV8 ve Yemek Sepeti’nin kurucuları yaşadıkları tecrübeleri bizzat anlattı. 

 