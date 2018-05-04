Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Romanya'da belirlenecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayıp 2 gün sürecek Dörtlü Final organizasyonunda, ev sahibi CSM Volei Alba'nın yanı sıra, İtalya'dan Imoco Volley ve Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray kupanın sahibi olabilmek için mücadele verecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 57 sezonda 24 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan, kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 15 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 5, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.

SON YILLARA TÜRK TAKIMLARI DAMGA VURDU

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 7 sezonun 5'inde şampiyonluk kupasını kazandı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi. Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı. Geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, kendisinin 3., Türkiye'nin ise 5. şampiyonluğuna imza attı.

TÜRK TAKIMLARI ÜST ÜSTE 10 SEZONDUR DÖRTLÜ FİNAL'DE

Türk takımları, Avrupa voleybolunun en üst kulüp organizasyonu olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'inde üst üste 10. sezonda da yer almayı başardı.

Türkiye, bu yılla birlikte 10 sezonun 7'sinde 2 takımla Dörtlü Final'e kalırken, 3 kez ise 1 takımla temsil edildi. Bu sezonla birlikte son 10 yılda Türk ekiplerinden VakıfBank 7, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe 4'er, Galatasaray ise 2 kez Dörtlü Final'de yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI

Yıl Takım Ülke 1961 Dinamo Moskova SSCB 1962 Bruvestnik Odesa SSCB 1963 Dinamo Moskova SSCB 1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan 1965 Dinamo Moskova SSCB 1966 CSKA Moskova SSCB 1967 CSKA Moskova SSCB 1968 Dinamo Moskova SSCB 1969 Dinamo Moskova SSCB 1970 Dinamo Moskova SSCB 1971 Dinamo Moskova SSCB 1972 Dinamo Moskova SSCB 1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan 1974 Dinamo Moskova SSCB 1975 Dinamo Moskova SSCB 1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya 1977 Dinamo Moskova SSCB 1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya 1979 CSKA Sofya Bulgaristan 1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya 1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1984 CSKA Sofya Bulgaristan 1985 ADK Almatı SSCB 1986 CSKA Moskova SSCB 1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1991 Mladost Zagreb Yugoslavya 1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1993 Parmalat Matera İtalya 1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1996 Parmalat Matera İtalya 1997 Foppapedretti Bergamo İtalya 1998 OK Dubrovnik Hırvatistan 1999 Foppapedretti Bergamo İtalya 2000 Foppapedretti Bergamo İtalya 2001 Volley Modena İtalya 2002 RC Cannes Fransa 2003 RC Cannes Fransa 2004 Tenerife Marichal İspanya 2005 Foppapedretti Bergamo İtalya 2006 Sirio Colussi Perugia İtalya 2007 Foppapedretti Bergamo İtalya 2008 Colussi Perugia İtalya 2009 Volley Bergamo İtalya 2010 Volley Bergamo İtalya 2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE 2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE 2013 VakıfBank TÜRKİYE 2014 Dinamo Kazan Rusya 2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE 2016 Pomi Casalmaggiore İtalya 2017 VakıfBank TÜRKİYE