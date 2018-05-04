Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 58. sezonun şampiyonu, Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak Romanya'da belirlenecek.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın başlayıp 2 gün sürecek Dörtlü Final organizasyonunda, ev sahibi CSM Volei Alba'nın yanı sıra, İtalya'dan Imoco Volley ve Türkiye'den VakıfBank ile Galatasaray kupanın sahibi olabilmek için mücadele verecek.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 57 sezonda 24 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.
Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.
Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.
Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.
Öte yandan, kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 15 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 5, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.
SON YILLARA TÜRK TAKIMLARI DAMGA VURDU
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 7 sezonun 5'inde şampiyonluk kupasını kazandı.
Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı. Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi. Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı. Geride kalan sezon İtalya'nın Treviso kentinde yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, kendisinin 3., Türkiye'nin ise 5. şampiyonluğuna imza attı.
TÜRK TAKIMLARI ÜST ÜSTE 10 SEZONDUR DÖRTLÜ FİNAL'DE
Türk takımları, Avrupa voleybolunun en üst kulüp organizasyonu olan Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final'inde üst üste 10. sezonda da yer almayı başardı.
Türkiye, bu yılla birlikte 10 sezonun 7'sinde 2 takımla Dörtlü Final'e kalırken, 3 kez ise 1 takımla temsil edildi. Bu sezonla birlikte son 10 yılda Türk ekiplerinden VakıfBank 7, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe 4'er, Galatasaray ise 2 kez Dörtlü Final'de yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ŞAMPİYONLARI
|
Yıl
|
Takım
|
Ülke
|
1961
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1962
|
Bruvestnik Odesa
|
SSCB
|
1963
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1964
|
Levski-Spartak Sofya
|
Bulgaristan
|
1965
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1966
|
CSKA Moskova
|
SSCB
|
1967
|
CSKA Moskova
|
SSCB
|
1968
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1969
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1970
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1971
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1972
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1973
|
Nim-Se Budapeşte
|
Macaristan
|
1974
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1975
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1976
|
Ruda Hvezda Prag
|
Çekoslavakya
|
1977
|
Dinamo Moskova
|
SSCB
|
1978
|
Traktör Schwerin
|
Doğu Almanya
|
1979
|
CSKA Sofya
|
Bulgaristan
|
1980
|
Ruda Hvezda Prag
|
Çekoslavakya
|
1981
|
Uralochka Sverdlovsk
|
SSCB
|
1982
|
Uralochka Sverdlovsk
|
SSCB
|
1983
|
Uralochka Sverdlovsk
|
SSCB
|
1984
|
CSKA Sofya
|
Bulgaristan
|
1985
|
ADK Almatı
|
SSCB
|
1986
|
CSKA Moskova
|
SSCB
|
1987
|
Uralochka Sverdlovsk
|
SSCB
|
1988
|
Olimpia Teodora Ravenna
|
İtalya
|
1989
|
Uralochka Sverdlovsk
|
SSCB
|
1990
|
Uralochka Sverdlovsk
|
SSCB
|
1991
|
Mladost Zagreb
|
Yugoslavya
|
1992
|
Olimpia Teodora Ravenna
|
İtalya
|
1993
|
Parmalat Matera
|
İtalya
|
1994
|
Uralochka Ekaterinburg
|
Rusya
|
1995
|
Uralochka Ekaterinburg
|
Rusya
|
1996
|
Parmalat Matera
|
İtalya
|
1997
|
Foppapedretti Bergamo
|
İtalya
|
1998
|
OK Dubrovnik
|
Hırvatistan
|
1999
|
Foppapedretti Bergamo
|
İtalya
|
2000
|
Foppapedretti Bergamo
|
İtalya
|
2001
|
Volley Modena
|
İtalya
|
2002
|
RC Cannes
|
Fransa
|
2003
|
RC Cannes
|
Fransa
|
2004
|
Tenerife Marichal
|
İspanya
|
2005
|
Foppapedretti Bergamo
|
İtalya
|
2006
|
Sirio Colussi Perugia
|
İtalya
|
2007
|
Foppapedretti Bergamo
|
İtalya
|
2008
|
Colussi Perugia
|
İtalya
|
2009
|
Volley Bergamo
|
İtalya
|
2010
|
Volley Bergamo
|
İtalya
|
2011
|
VakıfBank Güneş Sigorta TT
|
TÜRKİYE
|
2012
|
Fenerbahçe Universal
|
TÜRKİYE
|
2013
|
VakıfBank
|
TÜRKİYE
|
2014
|
Dinamo Kazan
|
Rusya
|
2015
|
Eczacıbaşı VitrA
|
TÜRKİYE
|
2016
|
Pomi Casalmaggiore
|
İtalya
|2017
|VakıfBank
|TÜRKİYE
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