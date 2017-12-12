Volkan Babacan, Ozan Tufan, Arda Turan, Emre Çolak, Demba Ba, Anwar El Ghazi Adriano Correira gibi yıldızların menajerliğini yürüten Ahmet Bulut, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bulut, birçok konuda önemli açıklamalar yaparken gündeme Filipe Luis açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Brezilyalı sol bekin bugün yaptığı açıklama da ortalığı iyiden iyiye kızıştırdı!

Adı Galatasaray'la anılan Filipe Luis'in menajerliğini de yürüten Ahmet Bulut dün yaptığı açıklamada "Filipe Luis'in menajeri benim. Hiçbir görüşmem olmadı. Futbolcu ayrılmak istiyor, bununla ilgili olarak Madrid'e gidip Atletico'yla görüşme yapacağım. Neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İspanya'da yayın yapan AS gazetesi, Bulut'un bu açıklamalarını "Arda Turan'ın menajeri, Filipe Luis'in ayrılacağını duyurdu" olarak haberleştirdi. AS'ın Twitter'dan paylaştığı bu haberi yanıtlayan Brezilyalı sol bek, "Bunun doğru olmadığını biliyoruz." ifadeleriyle cevapladı.

Filipe Luis

ahmet bulut

Atletico Madrid

galatasaray

transfer