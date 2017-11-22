Filipinler'de barış görüşmeleri iptal!

Filipinler hükümeti, Filipinler Komünist Partisi (CPP), Yeni Halk Ordusu (NPA) ve Ulusal Demokratik Cephe (NDF) ile yürütülen barış görüşmelerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Barış Süreci Başkanlık Danışmanı Ofisi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin komünist gruplarla yapılan görüşmelerden vazgeçilmesi yönündeki açıklamalarının ardından görüşmelerin durdurulduğunu açıkladı.
Filipinler Devlet Başkanı Barış Danışmanı Jesus Dureza, "Komünist isyancıların son dönemde neden olduğu trajik şiddet olayları devlet başkanına bu karardan başka seçenek bırakmadı." dedi.
Duterte yönetiminin barış için attığı adımlara komünistlerin karşılık vermediğini ifade eden Dureza, ortaya çıkan durumu "talihsiz bir gelişme" olarak nitelendirdi.
DUTERTE: "NPA SAVAŞ MI İSTİYOR? İZİN VERECEĞİM"
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Taguig kentini ziyareti sırasında, komünistlerin başlattığı saldırılarda sivillerin zarar gördüğünü belirterek "NPA savaş mı istiyor? İzin vereceğim." ifadesini kullandı.
Duterte, "Dureza ve Bello'ya (hükümetin barış görüşmelerindeki başmüzakerecisi) Hollanda'daki adamlara söyleyin, resmi görüşmelerde artık yokum. Dün NPA ile görüşmeleri durdurma kararı aldım. Savaşa devam edelim." diye konuştu.
BAŞKA GÖRÜŞME OLMAYACAK
Barış yaklaşımına destek verecek bir gelişme yaşanmadığı sürece başka müzakere yapılmayacağını vurgulayan Dureza, öte yandan daimi bir barış için azimli ve kararlı olduklarını sözlerine ekledi.
Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürerken 2016 yılında Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesi ile taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.
Norveç'in girişimiyle Oslo'da yapılan görüşmeler, hükümetin siyasi mahkumları serbest bırakmaması, NPA bölgelerinde komünist gerillaların, operasyonlar düzenleyen hükümet güçlerini hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine barış görüşmeleri bu yıl çıkmaza girmişti.
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