Filipinler'de bütçe 14,69 milyon dolardan 20 dolara düşürüldü

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yle ittifak eden milletvekilleri, ülkede 5 binden fazla şüphelinin öldürüldüğü uyuşturucu operasyonlarını soruşturan CHR'nin yıllık bütçesinin 14,69 milyon dolardan 20 dolara düşürülmesi teklifini kabul etti.
Oylamada, milletvekillerinden 119'u teklif için evet oyu verirken, 32 milletvekili de ret oyu kullandı.
Teklifi sunan milletvekili Rodante Marcoleta, Komisyonun, polis, asker, suçlu, terörist ayırt etmeden herkese yönelik insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğini ancak CHR'nin seçici davrandığını iddia etti.
Marcoleta, CHR'nin 1986'da eski Devlet Başkanı Corazon Aquino tarafından parlamentonun bulunmadığı bir ortamda kararnameyle oluşturulduğunu, bunun da yasal olmadığını öne sürdü.
Ret oyu veren milletvekilleri, 20 dolar gibi "komik" bir bütçe verilmesinin komisyonu fiilen feshetmek anlamına geldiğini vurguladı.
Duterte yönetimini, uyuşturucu operasyonlarındaki ölümler nedeniyle defalarca eleştiren Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard ise alınan 20 dolarlık bütçe kararını "menfur ve vicdansız" bir adım olarak niteledi.
Callamard, "Komisyon, özellikle de tüm ülkede çok fazla insan hakları ihlalleri suçlamaları yapıldığı bir zamanda uygun bir bütçesi olmadan görevini yapamaz." ifadesini kullandı.
Diğer yandan CHR'nin 20 dolarlık bütçesi, Duterte'nin onayına sunulmadan önce Senato ve Bikameral Konferans Komitesinde de görüşülecek.
Temsilciler Meclisi, Filipinler polisinin uyuşturucu karşıtı operasyonları için 17,68 milyon dolarlık bütçeyi kabul etmişti.
Filipinler'de Duterte, 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.
Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.
- Filipinler
- İnsan Hakları Komisyonu
- Rodrigo Duterte
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