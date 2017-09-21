Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Oğlum bile olsa öldürün

Duterte, başkent Manila'daki Başkanlık Sarayı'nda, kamu görevinde üstün hizmet gösterenler için yapılan ödül töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Başkan Duterte, muhalif Senator Antonio Trillanes'in gündeme getirdiği, oğlu Davao Belediye Başkan Yardımcısı Paolo Duterte'nin Çin'den yapılan amfetamin kaçakçılığında rolü olduğu iddiasıyla ilgili soruya, "Polise talimat verdim. Çocuklarımdan herhangi biri bu işe bulaşırsa öldürün ki kimsenin diyecek bir şeyi kalmasın. Paolo'ya da söyledim: Sen bile yakalansan polise öldürün der, sonra da seni öldüren polisleri korurum." yanıtını verdi.
SUÇA KARIŞAN POLİSLERİ YAKALATANLARA PARA ÖDÜLÜ
Öte yandan Duterte, geçen ay uyuşturucuyla ilgili suçlara karışan polislerin yakalanmasına yardımcı olacaklara vadettiği 2 milyon Filipinler pesosu (yaklaşık 137 bin lira) para ödülünü, 3 milyon Filipinler pesosuna (yaklaşık 206 bin lira) çıkardığını duyurdu.
Ödülü ilan ettiklerinden bu yana henüz hiçbir polisin suçlanmadığını belirten Duterte, "Daha kimseyi yakalayamadım. Şimdi kafa başına 3 milyon peso veriyoruz. Bakalım, duruma göre daha artırabiliriz, yeter ki bunlardan kurtulalım." dedi.
Kamuoyunda "ninja polisler" olarak anılan bazı polislerin uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yeniden piyasaya soktukları ve menfaat karşılığı bazı uyuşturucu çetelerini korudukları iddia ediliyor.
Duterte'nin operasyonlarda görev suçu işleyen polisleri koruyan tavrının, emniyet görevlilerinin halka karşı daha pervasız davranmasına yol açtığı eleştirileri yapılıyor.
Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 30 Haziran 2016'da görevi devralmasından bu yana yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.
Söz konusu operasyonlarda polisin yaptığı iddia edilen yargısız infazlar ve hak ihlalleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları kuruluşlarının eleştirilerine yol açmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu iddialar nedeniyle 2017 yılında Filipinler'in emniyet güçlerinin kullanımı için sipariş ettiği 27 bin taarruz tüfeği için ihracat izni vermemişti.
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Misafir 26 dakika öncebaska careleri kalmamis napsinlar00
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Misafir 32 dakika önceartık hapis cezası bir yerde adaleti sağlamıyorsa suç oranı düşmeyip ülkenin geleceğini riske sokuyorsa farklı yöntemler denemek gerekir30
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Misafir 50 dakika önceadamın uyuşturucu ilemücadelesi birilerini rahatsız etmiş. işte başarı budur. başarı, mutlaka birilerini rahatsız eder210