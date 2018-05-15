Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Al Arabiyya kanalına yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistin'in ABD Büyükelçisi konumundaki Hüsam Zemlat'ı geri çağırdığını belirtti.

FKÖ Genel Sekreteri, temsilci Zemlat'ın iki saat içinde bu ülkeden ayrılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısı 62'ye yükseldi.

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